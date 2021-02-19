Лига Европы 2020-2021
Сделать ставку
﻿
0

Бэйл и Фернандеш претендуют на звание игрока недели в Лиге Европы

19 Февраля 2021, 09:39,

Завершились первые матчи 1/16 финала Лиги Европы. По итогам этих поединков были названы несколько футболистов, претендующих на звание игрока недели.

Как сообщает пресс-служба УЕФА, в список номинантов включены: Бруно Петкович («Динамо» Загреб), Гарет Бэйл («Тоттенхэм»), Мунас Даббур («Хоффенхайм»), Бруну Фернандеш («Манчестер Юнайтед»).

Петкович отметился двумя голами в матче с «Краснодаром», Бэйл забил гол и отдал ассист в игре против «Вольфсбергера», Даббур оформил дубль в поединке с «Мольде», а Фернандеш дважды поразил ворота «Реала Сосьедад».

Отдать голос за одного из претендентов можно на официальном сайте УЕФА.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Гарет Бэйл, Бруну Фернандеш, Мунас Даббур, Бруно Петкович
★ Добавьте Евро-Футбол в источники

    Подписывайтесь на Евро-Футбол в Яндекс.Дзен!

Читайте также на "Евро-футбол.ру":
Комментарии (0)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
Месси прощается с Лигой чемпионов? «ПСЖ» разбил «Барселону» на «Камп Ноу»
Месси прощается с Лигой чемпионов? «ПСЖ» разбил «Барселону» на «Камп Ноу»
Криштиану Роналду не пожалели в Португалии: «Ювентус» минимально уступил «Порту»
Криштиану Роналду не пожалели в Португалии: «Ювентус» минимально уступил «Порту»
«ПСЖ» может пожертвовать Мбаппе ради Месси
«ПСЖ» может пожертвовать Мбаппе ради Месси
Месть от бывшего: «Лестер» с Роджерсом впервые разбил «Ливерпуль»
Месть от бывшего: «Лестер» с Роджерсом впервые разбил «Ливерпуль»
«Наполи» прервал серию неудач победой над «Ювентусом»
«Наполи» прервал серию неудач победой над «Ювентусом»


Рейтинг букмекерских контор
1 Бонус: 15000 Обзор Играть
2 Бонус: 10000 Обзор Играть
3 Бонус: 5000 Обзор Играть
4 Бонус: 10000 Обзор Играть
5 Бонус: 19500 Обзор Играть
6 Бонус: 15000 Обзор Играть
7 Бонус: 500 Обзор Играть
8 Бонус: 1000 Обзор Играть
9 Бонус: 1000 Обзор Играть
10 Бонус: 1000 Обзор Играть
Полный рейтинг букмекеров от Евро-футбола