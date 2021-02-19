Бэйл и Фернандеш претендуют на звание игрока недели в Лиге Европы

Завершились первые матчи 1/16 финала Лиги Европы. По итогам этих поединков были названы несколько футболистов, претендующих на звание игрока недели.

Как сообщает пресс-служба УЕФА, в список номинантов включены: Бруно Петкович («Динамо» Загреб), Гарет Бэйл («Тоттенхэм»), Мунас Даббур («Хоффенхайм»), Бруну Фернандеш («Манчестер Юнайтед»).

Петкович отметился двумя голами в матче с «Краснодаром», Бэйл забил гол и отдал ассист в игре против «Вольфсбергера», Даббур оформил дубль в поединке с «Мольде», а Фернандеш дважды поразил ворота «Реала Сосьедад».

Отдать голос за одного из претендентов можно на официальном сайте УЕФА.