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Фернандеш признан лучшим футболистом недели в Лиге Европы

20 Февраля 2021, 09:19,

Португальский хавбек Бруну Фернандеш, выступающий за «Манчестер Юнайтед», признан лучшим футболистом недели в Лиге Европы. Об этом рапортует пресс-служба УЕФА.

Напомним, что полузащитник отметился двумя забитыми мячами в первом поединке 1/16 финала против испанского «Реала Сосьедад». Встреча завершилась разгромной победой подопечных Уле Гуннара Сульшера со счетом 4:0.

В борьбе за награду Фернандеш опередил Гарета Бэйла, Мунаса Даббура и Бруно Петковича.

В нынешнем сезоне Бруну провел 24 поединка в английской Премьер-лиге, записав на свой счет 14 забитых мячей (6 - с пенальти) и девять голевых передач.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Манчестер Юнайтед, Бруну Фернандеш
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