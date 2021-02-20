Фернандеш признан лучшим футболистом недели в Лиге Европы

Португальский хавбек Бруну Фернандеш, выступающий за «Манчестер Юнайтед», признан лучшим футболистом недели в Лиге Европы. Об этом рапортует пресс-служба УЕФА.

Напомним, что полузащитник отметился двумя забитыми мячами в первом поединке 1/16 финала против испанского «Реала Сосьедад». Встреча завершилась разгромной победой подопечных Уле Гуннара Сульшера со счетом 4:0.

В борьбе за награду Фернандеш опередил Гарета Бэйла, Мунаса Даббура и Бруно Петковича.

В нынешнем сезоне Бруну провел 24 поединка в английской Премьер-лиге, записав на свой счет 14 забитых мячей (6 - с пенальти) и девять голевых передач.