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Сульшер: «МЮ» собирается пройти весь путь в Лиге Европы»

19 Февраля 2021, 10:30,

Норвежский тренер Уле Гуннар Сульшер прокомментировал разгромную победу «Манчестер Юнайтед» над «Реалом Сосьедад» в первом матче 1/16 финала Лиги Европы. «Красные дьяволы» легко переиграли испанцев со счетом 4:0.

«Команда показала хороший футбол и забила красивые голы. «Манчестер Юнайтед» заслуженно победил. Мы собираемся пройти весь путь в Лиге Европы до конца. Было досадно вылететь в полуфинале минувшего сезона. Теперь команда настроена на большее», - приводит слова специалиста пресс-служба УЕФА.

Ответный матч «Манчестер Юнайтед» - «Реал Сосьедад» состоится 25-го февраля.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Манчестер Юнайтед, Уле Гуннар Сульшер
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Комментарии (2)
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0
Манчестерский Иппатий
19 Февраля 2021, 10:59

А что им остается? АПЛ не светит, из кубка Лиги вылетели, Кубок вряд ли возьмут..

0
ARTUR
19 Февраля 2021, 10:46

если будут так играть , то это реальный фаворит на титул ЛЕ .

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