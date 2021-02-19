Сульшер: «МЮ» собирается пройти весь путь в Лиге Европы»

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19 Февраля 2021, 10:30,
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Норвежский тренер Уле Гуннар Сульшер прокомментировал разгромную победу «Манчестер Юнайтед» над «Реалом Сосьедад» в первом матче 1/16 финала Лиги Европы. «Красные дьяволы» легко переиграли испанцев со счетом 4:0.
«Команда показала хороший футбол и забила красивые голы. «Манчестер Юнайтед» заслуженно победил. Мы собираемся пройти весь путь в Лиге Европы до конца. Было досадно вылететь в полуфинале минувшего сезона. Теперь команда настроена на большее», - приводит слова специалиста пресс-служба УЕФА.
Ответный матч «Манчестер Юнайтед» - «Реал Сосьедад» состоится 25-го февраля.
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Манчестер Юнайтед, Уле Гуннар Сульшер
А что им остается? АПЛ не светит, из кубка Лиги вылетели, Кубок вряд ли возьмут..
если будут так играть , то это реальный фаворит на титул ЛЕ .