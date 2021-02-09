​«Реал Сосьедад» сыграет с «Манчестер Юнайтед» в Турине

Ещё один еврокубковый матч был официально перенесён на нейтральное поле. Речь идёт о встрече «Реала Сосьедад» и «Манчестер Юнайтед» в 1/16 финала Лиги Европы. Как сообщается на сайте «красных дьяволов», игра восемнадцатого февраля пройдёт не в Испании, а в Турине на домашнем стадионе «Ювентуса».

Перенос игры связан с установленным в Испании ограничением на въезд представителей Англии из-за нового штамма коронавирусной инфекции.

Ответная игра между «Манчестер Юнайтед» и «Реалом Сосьедад» пройдёт двадцать пятого февраля на «Олд Траффорд», как и планировалось, сообщает английский клуб.