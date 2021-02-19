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Рэшфорд повторил рекорд Чарльтона

19 Февраля 2021, 00:34,

После игры Лиги Европы с «Реал Сосьедадом» нападающий «Манчестер Юнайтед» Маркус Рэшфорд  вошёл в историю клуба, сравнявшись с Бобби Чарльтоном, забив за сезон 7 мячей в еврокубках. 23-летний футболист записал свое имя на табло на 65-й минуте. Всего же в этом сезоне Рэшфорд забил 17 голов в 32 матчах.
«Манчестер Юнайтед одержал гостевую победу над «Реал Сосьедадом» со счетом 4:0, практически обеспечив себе выход в следующий раунд турнира. Ответная встреча пройдет 25 февраля в Манчестере на стадионе «Олд Траффорд».
Евро-Футбол.Ру Андрей Молотов
Теги: Манчестер Юнайтед, Реал Сосьедад, Маркус Рэшфорд
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Комментарии (1)
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Underdog
19 Февраля 2021, 00:49

Не совсем понятно, а в чем рекорд? Ван Нистелрой стабильно регулярно забивал больше 7 мячей. Или рекорд,что именно англичанин забил? Или может быть нужно было забить именно 7 мячей как Чарльтон?

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