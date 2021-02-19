Рэшфорд повторил рекорд Чарльтона

После игры Лиги Европы с «Реал Сосьедадом» нападающий «Манчестер Юнайтед» Маркус Рэшфорд вошёл в историю клуба, сравнявшись с Бобби Чарльтоном, забив за сезон 7 мячей в еврокубках. 23-летний футболист записал свое имя на табло на 65-й минуте. Всего же в этом сезоне Рэшфорд забил 17 голов в 32 матчах.

«Манчестер Юнайтед одержал гостевую победу над «Реал Сосьедадом» со счетом 4:0, практически обеспечив себе выход в следующий раунд турнира. Ответная встреча пройдет 25 февраля в Манчестере на стадионе «Олд Траффорд».