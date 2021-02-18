«Манчестер Юнайтед» и «Тоттенхэм» разгромили соперников, «Лестер» не забил «Славии»

Английские клубы удачно провели первые матчи 1/16 финала Лиги Европы и имеют хорошие шансы на то, чтобы в полном составе пройти в следующий раунд.

«Манчестер Юнайтед» на нейтральном поле разгромил «Реал Сосьедад» (4:0). Бруну Фернандеш оформил дубль, а затем отличились Маркус Рэшфорд и Дэниэл Джеймс.

Гарет Бэйл забивал и раздавал голевые передачи в игре с «Вольфсбергером» (4:1). Помимо валлийца за «шпор» также забили Хынмин Сон, Лукас Моура и Карлос Винисиус, а соперник ответил голом с 11-метрового.

И только «Лестер» не забил, но и не пропустил в противостоянии со «Славией» на выезде (0:0).