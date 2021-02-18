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«Манчестер Юнайтед» и «Тоттенхэм» разгромили соперников, «Лестер» не забил «Славии»

18 Февраля 2021, 22:50,

Английские клубы удачно провели первые матчи 1/16 финала Лиги Европы и имеют хорошие шансы на то, чтобы в полном составе пройти в следующий раунд.

«Манчестер Юнайтед» на нейтральном поле разгромил «Реал Сосьедад» (4:0). Бруну Фернандеш оформил дубль,  а затем отличились Маркус Рэшфорд и Дэниэл Джеймс.

Гарет Бэйл забивал и раздавал голевые передачи в игре с «Вольфсбергером» (4:1). Помимо валлийца за «шпор» также забили Хынмин Сон, Лукас Моура и Карлос Винисиус, а соперник ответил голом с 11-метрового.

И только «Лестер» не забил, но и не пропустил в противостоянии со «Славией» на выезде (0:0).

Протокол игры  
Реал Сосьедад 0:4 Манчестер Юнайтед
    27' Фернандеш Бруну (0:1)
    57' Фернандеш Бруну (0:2)
    65' Рэшфорд Маркус (0:3)
    90' Джеймс Дэниэл (0:4)
Ремиро Алехандро Сальдуа Хосеба   73' (Гевара Андер (   73') Ле Норман Робен   89' Субельдия Игор Монреаль Начо Сильва Давид Ильяраменди Асьер   73' (Горосабел Андони (   73') Мерино Микель Янузай Аднан   80' (Порту Кристиан (   80') Исак Александр   80' (Барренечеа Андер (   80') Оярсабаль Микель   86' (Баутиста Хон (   86')
Запасные: Лопес Роберто III Гуриди Хон Меркеланс Мартин Муньос Айхен Марреро Унаи Модибо Саньян Субименди Мартин
Хендерсон Дин Уан-Биссака Аарон   8' Байи Эрик Магуайр Гарри Теллес Алекс Мактоминай Скотт   60' (Матич Неманья (   60') Фред Сантос Гринвуд Мэйсон   83' (Диалло Амад (   83') Фернандеш Бруну   83' (Мата Хуан (   83') Джеймс Дэниэл Рэшфорд Маркус   69' (Марсьяль Антони (   69')
Запасные: Уильямс Брендон Линделоф Виктор Де Хеа Давид Шоу Люк Грант Ли Туанзебе Аксел
18 февраля. Стадион "Альянц Стэдиум".

 

Протокол игры  
Вольфсбергер 1:4 Тоттенхэм
    13' Сон Хынмин (0:1)
    28' Бэйл Гарет (0:2)
    34' Лукас Моура (0:3)
(1:3) Линдль Михаэль 55'    
    88' Винисиус Карлос (1:4)
Кофлер Александр Новак Михаэль   81' (Павелич Марио (   81') Баумгартнер Доминик Лочошвили Лука Шерцер Йонатан Шпранглер Свен   62'   66' (Гиорбелидзе Гурам (   66') Тафернер Маттойс   46' (Gustav Henriksson (   46') Линдль Михаэль Верницниг Кристофер Йовелич Деян   66' (Дьенг Шейку (   66') Визингер Дарио   46' (Штрацниг Кай (   46')
Запасные: Рнич Неманья Шефль Лукас Перич Штефан Скубль Давид Куттин Мануэль Ляйтгеб Марио Рёчер Торстен
Льорис Уго Доэрти Мэтт Дайер Эрик Алдервейрельд Тоби Дэвис Бен Сиссоко Мусса   54'   78' (Хёйбьерг Пьер-Эмиль (   78') Уинкс Гарри Бэйл Гарет   65' (Ламела Эрик (   65') Алли Деле   42'   78' (Н'Домбеле Тангай (   78') Лукас Моура   65' (Бергвейн Стевен (   65') Сон Хынмин   46' (Винисиус Карлос (   46')
Запасные: Танганга Джафет Санчес Давинсон Уайтмэн Элфи Скарлетт Дейн Лавинье Марсель Боуден Джейми Харт Джо
18 февраля. Стадион "Имени Ференца Пушкаша".
Протокол игры  
Славия Прага 0:0 Лестер
Коларж Ондржей Бах Александр Кудела Ондрей Зима Давид Боржил Ян   27' Сима Абдалла Станчу Николае   73' (Масопуст Лукаш (   73') Голеш Томаш   30' (Громада Якуб (   30') Провод Лукас Олайинка Питер Кухта Ян   73' (Траоре Ибрагим (   73')
Запасные: Стейскал Ян Лингр Ондржей Дели Симон Дорли Оскар Коварж Пржемысл
Шмейхель Каспер Амарти Даниэль Эванс Джонни Сёюнджю Чаглар Томас Люк Ндиди Уилфред   46' Тилеманс Юри   81' Олбрайтон Марк   64' (Ихеаначо Келечи (   64') Мэддисон Джеймс   76' (Чодури Хамза (   76') Барнс Харви Варди Джейми   64' (Юндер Дженгиз (   64')
Запасные: Лешаела Такгало Фухс Кристиан Флинн Шейн Sidnei Tavares Якупович Элдин Менди Нампалис Уорд Дэнни II
18 февраля. Стадион "Синобо".
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Манчестер Юнайтед, Тоттенхэм, Лестер
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Комментарии (5)
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1
ARTUR
18 Февраля 2021, 22:59

еще один декласированый делегат от Ла лиги , смотрел лишь первый тайм , МЮ был умнее и выше на голову своих соперников , эти как и Барса вышли уже терпилами ... провал пока что на европе просто катострофический

1
Element-22
18 Февраля 2021, 22:58

очень удивлён, ибо впервые МЮ не испытал проблем с испанцами... тотальное доминирование на всех участках поля. сегодня я доволен)
с Хендо как-то поспокойнее...

1
ARTUR
18 Февраля 2021, 22:59

с победой , реально на всех позициях были лучше .

1
Element-22
18 Февраля 2021, 23:03

спасибо! команда строится. определяющим для Сульшера будет следующий сезон, но не этот, чего бы я там на эмоциях не говорил ранее)

0
ARTUR
18 Февраля 2021, 23:12

я так уже воздерживаюсь от прогнозов , время какое то совершенно непредсказуемое , у меня есть предпосылки что следующий будет для МЮ посложнее , потому что сейчас лихорадит всех и везде и в апл тоже не кисло , так вот этим лихо воспользовался лишь сити )) но я желаю твоей команде успехов )

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