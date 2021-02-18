«Манчестер Юнайтед» и «Тоттенхэм» разгромили соперников, «Лестер» не забил «Славии»

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18 Февраля 2021, 22:50,
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Английские клубы удачно провели первые матчи 1/16 финала Лиги Европы и имеют хорошие шансы на то, чтобы в полном составе пройти в следующий раунд.
«Манчестер Юнайтед» на нейтральном поле разгромил «Реал Сосьедад» (4:0). Бруну Фернандеш оформил дубль, а затем отличились Маркус Рэшфорд и Дэниэл Джеймс.
Гарет Бэйл забивал и раздавал голевые передачи в игре с «Вольфсбергером» (4:1). Помимо валлийца за «шпор» также забили Хынмин Сон, Лукас Моура и Карлос Винисиус, а соперник ответил голом с 11-метрового.
И только «Лестер» не забил, но и не пропустил в противостоянии со «Славией» на выезде (0:0).
Протокол игры
|27' Фернандеш Бруну (0:1)
|57' Фернандеш Бруну (0:2)
|65' Рэшфорд Маркус (0:3)
|90' Джеймс Дэниэл (0:4)
Ремиро Алехандро • Сальдуа Хосеба 73' ( Гевара Андер ( 73') • Ле Норман Робен • 89'Субельдия Игор • Монреаль Начо • Сильва Давид • Ильяраменди Асьер 73' ( Горосабел Андони ( 73') • Мерино Микель • Янузай Аднан 80' ( Порту Кристиан ( 80') • Исак Александр 80' ( Барренечеа Андер ( 80') • Оярсабаль Микель 86' ( Баутиста Хон ( 86')
Запасные: Лопес Роберто III • Гуриди Хон • Меркеланс Мартин • Муньос Айхен • Марреро Унаи • Модибо Саньян • Субименди Мартин
Хендерсон Дин • Уан-Биссака Аарон • 8'Байи Эрик • Магуайр Гарри • Теллес Алекс • Мактоминай Скотт 60' ( Матич Неманья ( 60') • Фред Сантос • Гринвуд Мэйсон 83' ( Диалло Амад ( 83') • Фернандеш Бруну 83' ( Мата Хуан ( 83') • Джеймс Дэниэл • Рэшфорд Маркус 69' ( Марсьяль Антони ( 69')
Запасные: Уильямс Брендон • Линделоф Виктор • Де Хеа Давид • Шоу Люк • Грант Ли • Туанзебе Аксел
18 февраля. Стадион "Альянц Стэдиум".
Протокол игры
|13' Сон Хынмин (0:1)
|28' Бэйл Гарет (0:2)
|34' Лукас Моура (0:3)
|(1:3) Линдль Михаэль 55'
|88' Винисиус Карлос (1:4)
Кофлер Александр • Новак Михаэль 81' ( Павелич Марио ( 81') • Баумгартнер Доминик • Лочошвили Лука • Шерцер Йонатан • Шпранглер Свен 62' 66' ( Гиорбелидзе Гурам ( 66') • Тафернер Маттойс 46' ( Gustav Henriksson ( 46') • Линдль Михаэль • Верницниг Кристофер • Йовелич Деян 66' ( Дьенг Шейку ( 66') • Визингер Дарио 46' ( Штрацниг Кай ( 46')
Запасные: Рнич Неманья • Шефль Лукас • Перич Штефан • Скубль Давид • Куттин Мануэль • Ляйтгеб Марио • Рёчер Торстен
Льорис Уго • Доэрти Мэтт • Дайер Эрик • Алдервейрельд Тоби • Дэвис Бен • Сиссоко Мусса 54' 78' ( Хёйбьерг Пьер-Эмиль ( 78') • Уинкс Гарри • Бэйл Гарет 65' ( Ламела Эрик ( 65') • Алли Деле 42' 78' ( Н'Домбеле Тангай ( 78') • Лукас Моура 65' ( Бергвейн Стевен ( 65') • Сон Хынмин 46' ( Винисиус Карлос ( 46')
Запасные: Танганга Джафет • Санчес Давинсон • Уайтмэн Элфи • Скарлетт Дейн • Лавинье Марсель • Боуден Джейми • Харт Джо
18 февраля. Стадион "Имени Ференца Пушкаша".
Протокол игры
|Славия Прага
|0:0
|Лестер
Коларж Ондржей • Бах Александр • Кудела Ондрей • Зима Давид • Боржил Ян • 27'Сима Абдалла • Станчу Николае 73' ( Масопуст Лукаш ( 73') • Голеш Томаш 30' ( Громада Якуб ( 30') • Провод Лукас • Олайинка Питер • Кухта Ян 73' ( Траоре Ибрагим ( 73')
Запасные: Стейскал Ян • Лингр Ондржей • Дели Симон • Дорли Оскар • Коварж Пржемысл
Шмейхель Каспер • Амарти Даниэль • Эванс Джонни • Сёюнджю Чаглар • Томас Люк • Ндиди Уилфред • 46'Тилеманс Юри • 81'Олбрайтон Марк 64' ( Ихеаначо Келечи ( 64') • Мэддисон Джеймс 76' ( Чодури Хамза ( 76') • Барнс Харви • Варди Джейми 64' ( Юндер Дженгиз ( 64')
Запасные: Лешаела Такгало • Фухс Кристиан • Флинн Шейн • Sidnei Tavares • Якупович Элдин • Менди Нампалис • Уорд Дэнни II
18 февраля. Стадион "Синобо".
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Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
|Теги: Манчестер Юнайтед, Тоттенхэм, Лестер
еще один декласированый делегат от Ла лиги , смотрел лишь первый тайм , МЮ был умнее и выше на голову своих соперников , эти как и Барса вышли уже терпилами ... провал пока что на европе просто катострофический
очень удивлён, ибо впервые МЮ не испытал проблем с испанцами... тотальное доминирование на всех участках поля. сегодня я доволен)
с Хендо как-то поспокойнее...
с победой , реально на всех позициях были лучше .
спасибо! команда строится. определяющим для Сульшера будет следующий сезон, но не этот, чего бы я там на эмоциях не говорил ранее)
я так уже воздерживаюсь от прогнозов , время какое то совершенно непредсказуемое , у меня есть предпосылки что следующий будет для МЮ посложнее , потому что сейчас лихорадит всех и везде и в апл тоже не кисло , так вот этим лихо воспользовался лишь сити )) но я желаю твоей команде успехов )