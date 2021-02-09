​«Реал Сосьедад» и «Манчестер Юнайтед» могут сыграть в Лиге Европы на стадионе «Ювентуса»

Поединок Лиги Европы между «Реалом Сосьедад» и «Манчестер Юнайтед» восемнадцатого февраля может пройти в Турине на стадионе «Ювентуса». Об этом на своих страницах сообщает El Diario Vasco.

Решение о вероятном переносе матча связано с ограничениями по перемещению между странами, введённые на фоне пандемии коронавируса.

Источник отмечает, что ответная игра между «Реалом Сосьедад» и «МЮ» в рамках 1/16 финала второго по престижности еврокубкового турнира тоже может пройти на нейтральном поле ради соблюдения равных условий для команд.