Хендерсон: «Мы хотим выиграть Лигу Европы»

Голкипер «Манчестер Юнайтед» Дин Хендерсон поделился ожиданиями от матча против «Реал Сосьедада» в первом матче 1/16 финала Лиги Европы.

«Да, мы вылетели из Лиги чемпионов, в которой хочет играть любой клуб в мире. Но нам нужно сосредоточиться на Лиге Европы – это наша цель, мы хотим выиграть трофей.

«Реал Сосьедад» - отличная команда, я уверен, что нам будет очень сложно. Мы должны быть в тонусе, чтобы пройти такого соперника.

Матч в Италии? Я не думаю, что это сильно повлияет на нас. Конечно, они потеряли преимущество своего стадиона, мы будем играть на победу», - цитирует Хендерсона пресс-служба «Манчестер Юнайтед».