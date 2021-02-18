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Хендерсон: «Мы хотим выиграть Лигу Европы»

18 Февраля 2021, 18:56,

Голкипер «Манчестер Юнайтед» Дин Хендерсон поделился ожиданиями от матча против «Реал Сосьедада» в первом матче 1/16 финала Лиги Европы.

«Да, мы вылетели из Лиги чемпионов, в которой хочет играть любой клуб в мире. Но нам нужно сосредоточиться на Лиге Европы – это наша цель, мы хотим выиграть трофей.

«Реал Сосьедад» - отличная команда, я уверен, что нам будет очень сложно. Мы должны быть в тонусе, чтобы пройти такого соперника.

Матч в Италии? Я не думаю, что это сильно повлияет на нас. Конечно, они потеряли преимущество своего стадиона, мы будем играть на победу», - цитирует Хендерсона пресс-служба «Манчестер Юнайтед».
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Манчестер Юнайтед, Дин Хендерсон
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