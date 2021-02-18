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Сульшер: «Странно, что мы едем в Италию, чтобы сыграть с «Реал Сосьедадом»

18 Февраля 2021, 15:39,

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле Гуннар Сульшер пообщался с клубной пресс-службой перед матчем против «Реал Сосьедада» в рамках 1/16 финала Лиги Европы.

«Странно, что мы едем в Италию, чтобы сыграть с «Реал Сосьедадом». Мы с нетерпением ждем этого матча. Весь клуб хочет вернуть уверенность в себе, мы не очень уверенно выглядели в последних матчах и потеряли много очков.

Встреча с Янузаем? Будет приятно увидеть его. Мне никогда не удавалось поработать с ним за то время, когда он выступал за «Манчестер Юнайтед». Мне нравится то, как Янузай играет, нам нужно внимательно следить за ним», - цитирует Сульшера официальный сайт «манкунианцев».
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Манчестер Юнайтед, Реал Сосьедад, Уле Гуннар Сульшер
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