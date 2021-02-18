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«Краснодар» уступил загребскому «Динамо» в плей-офф Лиги Европы, дома пропустив трижды

18 Февраля 2021, 22:49,

«Краснодар» единственным из российских клубов сыграл в плей-офф еврокубов, в соперниках – «Динамо» Загреб.

Протокол игры  
Краснодар 2:3 Динамо Загреб
    15' Петкович Бруно (0:1)
(1:1) Берг Маркус 28'    
    54' Петкович Бруно (1:2)
(2:2) Классон Виктор 70'    
    75' Атьемвен Айяйи (2:3)
Городов Евгений Смольников Игорь Кайо Силва Мартынович Александр Чернов Евгений   80' (Ионов Алексей (   80') Олссон Кристоффер   62' (Газинский Юрий (   62') Кабелла Реми Де Вильена Тонни Сулейманов Магомед-Шапи   46' (Вандерсон (   46') Берг Маркус Классон Виктор
Запасные: Сабуа Леон Камболов Руслан Ещенко Сергей Сорокин Егор Адамов Денис
Ливакович Доминик Ристовски Стефан Теофил-Катерин Кевин Лауритсен Расмус Гвардиол Йошко Майер Ловро   63' (Атьемвен Айяйи (   63') Якич Кристиян Адеми Ариян Иванушец Лука   78' (Франьич Бартол (   78'   90') Оршич Мислав Петкович Бруно
Запасные: Бертон Робби Стоянович Петар Гавранович Марио Перич Дино Леовац Марин Мишич Йосип Загорац Даниел Толич Марко Кабрая Марьян Кастрати Лирим
18 февраля. Стадион "Краснодар" (Краснодар).

 

Первый официальный матч российского клуба в 2021-м году состоялся 18-го февраля. Плей-офф Лиги Европы заставил «Краснодар» прервать каникулы в середине самого холодного для России месяца. Но хлопоты очень приятные. В прошлом году ни один из клубов РПЛ не смог продолжить борьбу в плей-офф евротурниров, в этом – сумел только «Краснодар», довольно уверенно обставивший «Ренн» в своей группе Лиги чемпионов.

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Соперник для продолжения борьбы вроде один из лучших. «Динамо» Загреб не растеряло лидеров зимой, выбило из Лиги Европы ЦСКА, однако фаворитом букмекеры и многие эксперты видели всё-таки российский клуб. У «Краснодара» восстановились наконец все лидеры (только Сафонова нет), сыгрались шведы (Классон – Берг), Шапи в межсезонье активничал, Реми Кабелла в полной мере почувствовал себя главным созидателем.

И вроде ожидался позитивный результат на краснодарском стадионе, но с самого начала что-то пошло не так. «Краснодар» нервничал, а хорваты атаковали интереснее, опаснее, справедливо открыв счёт. Иванушец вошёл в штрафную площадь и пробил в Городова, первым к отскоку успел Оршич, вернувший мяч на Бруно Петковича, а форвард опередил Городова– 0:1. В середине первого тайма «Динамо» обязано было увеличивать преимущество в счёте, но простил «быков» Адеми, ударом в Городова завершивший опаснейшую контратаку.

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Почти тут же «Краснодар» счёт сравнял, проведя по сути первую выстроенную атаку. Чернов обыграл Ристовски и подал в штрафную площадь. После рикошета мяч достался Классону, а Виктор (снова с помощью защитника «Динамо») нашёл Берга. Маркус мощно пальнул под перекладину метров с семи – 1:1. Процент владения мячом и дальше был в пользу «Краснодара», но голевая атака так и осталась единственной интересной за первый тайм.

Хорваты на старте второй половины встречи опять огорошили образцовой контратакой, и только касание Смольникова спасло «Краснодар» от футбольного буллита. «Динамо» второй гол заслужило и всё-таки забило его через пять минут. Помог Городов, пролетевший мимо мяча после подачи от угла поля, Бруно Петкович без проблем замкнул дальнюю штангу – 1:2. «Краснодар» и второй раз моментально счёт сравнять, но разрезающая передача Классона и отличный удар Смольникова остались без отражения в протоколе из-за знатного сейва Ливаковича. Пятью минутами позже гол даже случился, но Маркус Берг получил передачу в офсайде.

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Хорваты всё-таки пропустили, начав прижиматься к своим воротам. Кабелла на углу вратарской площади нашёл Берга, Маркус классно развернулся и выкатил на Классона, которому осталось пробить метров с пяти – 2:2. Показалось, что есть шанс додавить, но случилось обратное – «быки» вновь пропустили. Петкович раскачал двоих, Иванушец продлил на правый угол вратарской, откуда в ближний пробил свежий Атьемвен – 2:3. На третий камбэк «Краснодару» сил не хватило. Сумбур не помог отыграться.

Первый матч в году «Краснодар» проиграл и шансов на проход в следующий раунд Лиги Европы оставил себе очень мало.
Евро-Футбол.Ру Иван_Терентьев
Теги: Краснодар, Динамо Загреб
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Комментарии (2)
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0
Santaclayss
18 Февраля 2021, 23:08

Жаль что Сафонова не было. Городов все три привез.

0
ARTUR
18 Февраля 2021, 22:56

Игра понравилась , даже не ожидал такого азарта )) желания было много у россиян , но ошибки в обороне и ляп Городова привели к этому результату , хорваты выглядели в дебюте слаженее , упорные , но россияне молодцы , для начала сезона очень даже не плохо , шансы еще есть .

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