Мусаев объяснил отзаявку Сафонова

Рулевой «Краснодара» Мурад Мусаев приоткрыл завесу тайны над отзаявкой голкипера Матвея Сафонова в РПЛ. Оказалось, что причина достаточно прозаична, и никакой сенсации в этом нет. Дело в том, что вратарь пропустил всю предсезонку, получив травму на разминке в декабре. На данный момент Сафонов продолжает восстанавливаться.

- Мы заявили его во вторую команду, чтобы Матвей как можно скорее набрал форму, - заявил Мусаев в эфире «Матч ТВ».

В отсутствие Сафонова место в воротах «быков» занял Евгений Городов. Матч с «Динамо» Загреб начался в 20:55. Уже на 15-й минуте гости повели в счете благодаря голевому удару Бруно Петковича.