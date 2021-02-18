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Мусаев объяснил отзаявку Сафонова

18 Февраля 2021, 21:11,

Рулевой «Краснодара» Мурад Мусаев приоткрыл завесу тайны над отзаявкой голкипера Матвея Сафонова в РПЛ. Оказалось, что причина достаточно прозаична, и никакой сенсации в этом нет. Дело в том, что вратарь пропустил всю предсезонку, получив травму на разминке в декабре. На данный момент Сафонов продолжает восстанавливаться.

- Мы заявили его во вторую команду, чтобы Матвей как можно скорее набрал форму, - заявил Мусаев в эфире «Матч ТВ».

В отсутствие Сафонова место в воротах «быков» занял Евгений Городов. Матч с «Динамо» Загреб начался в 20:55. Уже на 15-й минуте гости повели в счете благодаря голевому удару Бруно Петковича.
Евро-Футбол.Ру Андрей Молотов
Теги: Краснодар, Мурад Мусаев, Матвей Сафонов
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Комментарии (1)
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Fat32
18 Февраля 2021, 21:58

Травма на разминке?! С какой помойки у вас тренеры? Фигня всё это. Сафонов набрал авторитет в команде, а Мусаев - чмо. И сводит счеты. Такое мое мнение.

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