«Краснодар» сравнял счёт матча с «Динамо» Загреб, забил Берг

В матче 1/16 финала Лиги Европы с «Динамо» Загреб у «Краснодара» не всё получается. Уже на 15-й минуте Бруно Петкович открыл счёт ударом головой. Тем не менее, первая опасная атака команды Мурада Мусаева стала голевой. Евгений Чернов и Виктор Классон набрасывали мяч к воротам хорватов, в итоге он отскочил к Маркусу Бергу, который отправил мяч под перекладину и сравнял счет - 1:1.

В Краснодаре сыграна треть матча, а ответный поединок состоится в Загребе уже через неделю.

Напомним, что в воротах «быков» играет Евгений Городов из-за травмы Матвея Сафонова, который ни разу не потренировался в общей группе на зимних сборах.