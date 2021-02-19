Городов: «В принципе, нормально сыграли»

Голкипер «Краснодара» Евгений Городов прокомментировал итоги встречи Лиги Европы против «Динамо» из Загреба, отметив, что у его команды остались шансы на выход в следующий раунд турнира.

«Это первая игра после длительного перерыва. Хорваты возобновили свое первенство, а для нас этот матч стал первым за очень долгое время. Думаю, нам было необходимо немного разбегаться, попасть в игру, почувствовать ее ритм. В принципе, нормально сыграли. Пропустили — ничего ужасного. Идем дальше. У нас будет ответный матч – будем к нему готовиться. Конечно, пропустить 3 мяча дома – это не мало, но увидим, что будет в ответной встрече. Сможем ли мы это компенсировать? Все может быть», - заявил Городов в эфире «Матч ТВ».

Ответная встреча между командами пройдет 25 февраля в Загребе.