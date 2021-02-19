Городов: «В принципе, нормально сыграли»

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19 Февраля 2021, 01:02,
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Голкипер «Краснодара» Евгений Городов прокомментировал итоги встречи Лиги Европы против «Динамо» из Загреба, отметив, что у его команды остались шансы на выход в следующий раунд турнира.
«Это первая игра после длительного перерыва. Хорваты возобновили свое первенство, а для нас этот матч стал первым за очень долгое время. Думаю, нам было необходимо немного разбегаться, попасть в игру, почувствовать ее ритм. В принципе, нормально сыграли. Пропустили — ничего ужасного. Идем дальше. У нас будет ответный матч – будем к нему готовиться. Конечно, пропустить 3 мяча дома – это не мало, но увидим, что будет в ответной встрече. Сможем ли мы это компенсировать? Все может быть», - заявил Городов в эфире «Матч ТВ».
Ответная встреча между командами пройдет 25 февраля в Загребе.
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Евро-Футбол.Ру Андрей Молотов
|Теги: Краснодар, Лига Европы, Динамо Загреб
"В принципе, нормально сыграли. Пропустили — ничего ужасного. Идем дальше."
Он что, дурачок? Какое "нормально сыграли" при домашнем поражении и 3 пропущенных мячах?