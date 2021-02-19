Лига Европы 2020-2021
Сделать ставку
﻿
0

Городов: «В принципе, нормально сыграли»

19 Февраля 2021, 01:02,

Голкипер «Краснодара» Евгений Городов прокомментировал итоги  встречи Лиги Европы против «Динамо» из Загреба, отметив, что у его команды остались шансы на выход в следующий раунд турнира.

«Это первая игра после длительного перерыва. Хорваты возобновили свое первенство, а для нас этот матч стал первым за очень долгое время. Думаю, нам было необходимо немного разбегаться, попасть в игру, почувствовать ее ритм. В принципе, нормально сыграли. Пропустили — ничего ужасного. Идем дальше. У нас будет ответный матч – будем к нему готовиться. Конечно, пропустить 3 мяча дома – это не мало, но увидим, что будет в ответной встрече. Сможем ли мы это компенсировать?  Все может быть», - заявил Городов в эфире «Матч ТВ».

Ответная встреча между командами пройдет 25 февраля в Загребе.
Евро-Футбол.Ру Андрей Молотов
Теги: Краснодар, Лига Европы, Динамо Загреб
★ Добавьте Евро-Футбол в источники

    Подписывайтесь на Евро-Футбол в Яндекс.Дзен!

Читайте также на "Евро-футбол.ру":
Комментарии (1)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
0
sedon
19 Февраля 2021, 02:05

"В принципе, нормально сыграли. Пропустили — ничего ужасного. Идем дальше."
Он что, дурачок? Какое "нормально сыграли" при домашнем поражении и 3 пропущенных мячах?

Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
Месси прощается с Лигой чемпионов? «ПСЖ» разбил «Барселону» на «Камп Ноу»
Месси прощается с Лигой чемпионов? «ПСЖ» разбил «Барселону» на «Камп Ноу»
Криштиану Роналду не пожалели в Португалии: «Ювентус» минимально уступил «Порту»
Криштиану Роналду не пожалели в Португалии: «Ювентус» минимально уступил «Порту»
Месть от бывшего: «Лестер» с Роджерсом впервые разбил «Ливерпуль»
Месть от бывшего: «Лестер» с Роджерсом впервые разбил «Ливерпуль»
«ПСЖ» может пожертвовать Мбаппе ради Месси
«ПСЖ» может пожертвовать Мбаппе ради Месси
«Наполи» прервал серию неудач победой над «Ювентусом»
«Наполи» прервал серию неудач победой над «Ювентусом»


Рейтинг букмекерских контор
1 Бонус: 15000 Обзор Играть
2 Бонус: 10000 Обзор Играть
3 Бонус: 5000 Обзор Играть
4 Бонус: 10000 Обзор Играть
5 Бонус: 19500 Обзор Играть
6 Бонус: 15000 Обзор Играть
7 Бонус: 500 Обзор Играть
8 Бонус: 1000 Обзор Играть
9 Бонус: 1000 Обзор Играть
10 Бонус: 1000 Обзор Играть
Полный рейтинг букмекеров от Евро-футбола