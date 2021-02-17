Мамич назвал «Краснодар» «авторитетной и хорошей командой»

Наставник «Динамо» Загреб Зоран Мамич дал высокую оценку «Краснодару», сопернику по стадии 1/16 финала Лиги Европы.

- Авторитетная и хорошая команда. Для нас это будет очень важный матч. У нас уже был в этом сезоне опыт игры с российским клубом, и мы хотели бы этот опыт повторить, - заявил Мамич репортёрам на пресс-конференции.

Напомним, что на групповом этапе турнира хорваты уверенно заняли первое место. «Динамо» не проиграло на выезде ЦСКА (0:0), а в шестом туре дома набрало три очка (3:1). «Краснодар» попал в Лигу Европы из главного еврокубка, заняв третью строчку в группе с «Челси», «Севильей» и «Ренном».

Стартовый свисток в матче «Краснодар» - «Динамо» Загреб прозвучит в 20:55.