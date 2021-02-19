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Хорватский городовой: Как «Краснодар» проиграл «Динамо» - видео

19 Февраля 2021, 00:08,

«Краснодар» первым из российских клубов провёл официальный матч в 2021 году. Команда Мурада Мусаева играла против загребского «Динамо», победителя своей группы Лиги Европы. Хорваты трижды выходили вперед, а соперник отыграл два мяча, забивали скандинавы - Маркус Берг и Виктор Классон. В ответной игре через неделю «быкам» нужно побеждать с разницей в два мяча или больше.

Все лучшие моменты сегодняшнего поединка представлены в видеообзоре.
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Краснодар, Динамо Загреб
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