Хорватский городовой: Как «Краснодар» проиграл «Динамо» - видео

«Краснодар» первым из российских клубов провёл официальный матч в 2021 году. Команда Мурада Мусаева играла против загребского «Динамо», победителя своей группы Лиги Европы. Хорваты трижды выходили вперед, а соперник отыграл два мяча, забивали скандинавы - Маркус Берг и Виктор Классон. В ответной игре через неделю «быкам» нужно побеждать с разницей в два мяча или больше.

Все лучшие моменты сегодняшнего поединка представлены в видеообзоре.