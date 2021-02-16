Польские судьи обслужат матч «Краснодар» - «Динамо» Загреб

Назначена судейская бригада, которая обслужит первый поединок 1/16 финала Лиги Европы между «Краснодаром» и загребским «Динамо».

Как сообщает пресс-служба УЕФА, на этом матче отработают арбитры из Польши. Главный рефери встречи - Бартош Франковски. Помогать ему на боковых линиях будут Марцин Бонек и Якуб Винклер. Отвечать за систему VAR будет Павел Гиль. Четвертый судья - Кшиштоф Якубик.

Первый матч противостояния состоится в Краснодаре. Встреча запланирована на четверг, 18-е февраля. Стартовый свисток прозвучит в 20:55 по московскому времени.