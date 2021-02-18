Четыре игрока, из-за которых «Краснодар» проиграл хорватскому «Динамо» в Лиге Европы

Оценки футболистам Мурада Мусаева

Соскучились мы по российским клубам в плей-офф еврокубков! Два года отсутствовали наши команды в стадиях на вылет и, вероятно, путь «Краснодара» также не будет долгим. Не столько напрягает домашнее поражение, сколько три пропущенных мяча. Оборона сегодня практически не препятствовала хорватским атаках. И это ещё 50 процентов времени «Динамо» прижималось к воротам, пытаясь отстоять нужны счёт.

Статистика матча: владение мячом – 66:34, удары по воротам - 11:17, в створ – 4:9, угловые – 7:8. Цифры показывают, что победа «Динамо» закономерна. «Евро-футбол.ру» переварил игру и выставил субъективные оценки футболистам Мурада Мусаева.

Максимальное количество баллов - 10 (оценка в начале матча - 6,0).

«КРАСНОДАР»

ЕВГЕНИЙ ГОРОДОВ – 3,5. Впервые играл Евгений в плей-офф еврокубка. Видимо, с психологическим давлением не справился. Явно ошибся на угловом ударе, подарив хорватам второй гол. Пропустил в ближний угол третий мяч. Поражение «Краснодара» можно списать на ляпы голкипера.

ИГОРЬ СМОЛЬНИКОВ – 6,5. Единственный, кого сегодня можно похвалить в оборонительной линии «Краснодара». Героически прервал выход два в одного, не позволив гостям добиться преимущества в два мяча, совершил 2 отбора, выиграл 6 единоборств из 8. Успевал и в атаку выбегать, поучаствовав в очень опасном моменте.

КАЙО – 5,0. Без привозов сегодня обошёлся бразилец, но надёжностью центр обороны «Краснодара» не мог похвастаться. Бруно Петкович чувствовал себя очень вольготно. Он и обыгрывал Кайо, и на стандартах от него ускользал.

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АЛЕКСАНДР МАРТЫНОВИЧ – 4,5. Ещё слабее сыграл капитан «Краснодара». Ему явно не хватало скорости и резкости, чтобы угнаться не за самым ловким игроком Бруно Петковичем. Форвард обыграл Мартыновича, а потом создал третий гол. Вообще сумбурно оборонялся Александр, особенно терялся под прессингом гостей.

ЕВГЕНИЙ ЧЕРНОВ – 4,0. Слева как будто и не было защитника у «Краснодара». Чернов отыграл уж очень робко и, самое главное, просто пропал в момент с решающим голом, а забит он был из его зоны. Ни одного отбора у Евгения, проиграно 5 единоборств из 7. В атаке Чернов тоже не замечен.

ТОННИ ВИЛЬЕНА – 5,5. Везде старался успеть Вильена. Временами получалось, временами возникали свободные зоны для Иванушеца. В обороне действовал неплохо – 4 отбора, 8 выигранных единоборств из 11. В атаке выглядел скромнее, но два раза отметился хорошими передачами, развернув наступление «Краснодара».

КРИСТОФФЕР ОЛССОН – 5,0. Менее заметен и полезен был Олссон, поэтому Мусаев и разменял его на Газинского. Швед был нацелен исключительно на разрушение, собрав 2 отбора и 2 перехвата. В созидании Кристоффер вообще не замечен.

РЕМИ КАБЕЛЛА – 4,5. Очень странно видеть такого Кабелла. Мозг «Краснодара» замёрз в февральских условиях. Хорваты тоже ситуацию прочувствовали и встречали француза жёстко. Не получалось обострять у Реми, много передач ушло в никуда, а в сумме Кабелла накопил аж 27 (!) потерь.

МАГОМЕД-ШАПИ СУЛЕЙМАНОВ – б/о.

ВИКТОР КЛАССОН – 8,0. Шведская пара в нападении «Краснодара» очень впечатлила. Отличное взаимодействие, умное движение, грамотные передачи. Виктор шикарным пасом вывел на гол Смольникова, но Ливакович спас «Динамо». Пришлось Классону самому исправлять ситуацию, откликаясь на прострел Берга.

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МАРКУС БЕРГ – 8,5. За протокольные действия (гол+пас) Маркусу оценка на полбалла выше. Берг показал невероятную заряженность, постоянно держал в напряжении защитников, действовал хладнокровно. На его счету ещё и гол из офсайда, где он хоть и заступил за «линию», но эпизод затем решил.

ВАНДЕРСОН – б/о.

ЮРИЙ ГАЗИНСКИЙ – б/о.

АЛЕКСЕЙ ИОНОВ – б/о.