Мамич: «Рады быть первой хорватской командой, победивший в России»

Тренер хорватского «Динамо» Зоран Мамич поделился эмоциями от победы в матче Лиги Европы над «Краснодаром со счетом 3:2.

«Поздравляю своих ребят с победой, но не стоит забывать о том, что наш соперник - очень сильная и агрессивная команда. Мы сделали только половину дела. Есть еще ответная игра, в которой нам будет очень непросто. Однако хочется верить, что положительный результат будет в обеих встречах. Мы очень рады, что стали первой хорватской командой, которой удалось победить в России, но теперь нам надо отдохнуть и готовиться к следующим играм», - заявил Мамич.

Ответная встреча между «Динамо» и «Краснодаром» пройдет 25 февраля в Загребе.