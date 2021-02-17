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​Мусаев опроверг разрыв «крестов» у Рамиреса

17 Февраля 2021, 14:52,

Рулевой «Краснодара» Мурад Мусаев опроверг информацию о том, что защитник команды Кристиан Рамирес получил разрыв крестообразных связок.

На пресс-конференции перед игрой Лиги Европы против «Динамо» из Загреба Мусаев заявил, что у Рамиреса нет разрыва «крестов», но при этом игрок пропустит несколько месяцев. Тренер отметил, что клуб не даёт комментариев касательно травм своих игроков.

«Краснодар» примет загребское «Динамо» в четверг, восемнадцатого февраля. Стартовый свисток команды услышат, когда на часах будет 20:55 по московскому времени. Ответный поединок состоится через неделю в Хорватии.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Краснодар, Мурад Мусаев, Кристьян Рамирес
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