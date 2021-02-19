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Голландия сократила отставание от России в таблице коэффициентов УЕФА

19 Февраля 2021, 11:59,

Голландия сократила отставание от России в таблице коэффициентом УЕФА после очередной еврокубковой недели.

Напомним, что в первом матче 1/16 финала Лиги Европы «Краснодар» потерпел домашнее поражение от загребского «Динамо» со счетом 2:3. От Голландии на этой стадии турнира выступают два клуба - ПСВ и «Аякс». Коллектив из Эйндховена проиграл греческому «Олимпиакосу» (2:4), а амстердамская команда в гостях одолела «Лилль» (2:1).

Россия удерживает седьмую позицию в рейтинге с 38,382 балла. На счету Голландии, занимающей восьмое место, 37,2 очка. Первое место в рейтинге занимает Испания.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: таблица коэффициентов УЕФА
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