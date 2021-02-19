Берг: «В противостоянии «Краснодара» и «Динамо» ещё ничего не решено»

Шведский форвард «Краснодара» Маркус Берг прокомментировал поражение от загребского «Динамо» в матче 1/16 Лиги Европы.

«Я думаю, в противостоянии «Краснодара» и «Динамо» еще ничего не решено. У нас есть шансы, ничего не потеряно. Да, сегодня мы много ошибались, неправильно работали с мячом и принимали совершенно неверные решения. Но все это поправимо. К следующему матчу мы будем лучше готовы, обязательно постараемся победить и пройти в следующий раунд турнира», - сказал Берг в ответ на вопрос пресс-службы УЕФА.

Напомним, игра завершилась поражением «Краснодара» со счетом 2:3. Берг забил гол и отдал результативную передачу.

Ответная встреча пройдет 25 февраля в Загребе.