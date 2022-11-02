Капелло призвал «Милан» к бдительности

В своем предыдущем матче в рамках чемпионата Италии «Милан» проиграл «Торино» и теперь бывший наставник команды Фаибо Капелло считает, что клубу надо обязательно сыграть лучше в игре против «Ред Булл Зальцбурга». Чемпионам Италии достаточно ничьей для выхода в следующий раунд.

Капелло призвал команду к бдительности, напомнив ей о качествах соперника.

- Это будет непростая схватка, у соперника есть классные игроки, молодежь, которая жаждет показать себя. «Милану» надо быть очень осторожным с ними. Помню, как мы играли с ними (сезон 1994\1995 - прим.ред.), было очень непросто, хотя мы и выиграли 1:0 благодаря голу Массаро. Тогда люди тоже думали, что мы легко выиграли, но на самом деле это было совсем не так, - цитирует слова Капелло pianetamilan.it.