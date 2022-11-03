Мальдини: «Всё началось четыре года назад»

В заключительном туре группового раунда Лиги чемпионов итальянский «Милан» поставил эффектную точку для данного этапа, обыграв со счетом 4:0 австрийский «Ред Булл Зальцбург». После игры технический директор команды Паоло Мальдини рассказал, как возрождался клуб, который обеспечил себе возвращение в шестнадцать лучших европейских команд после одиннадцатилетнего перерыва.

- Все началось четыре года тому назад. Это год, когда все должно подходить. Мы хотим быть главным клубом Италии и потом возвращать позиции на европейской арене. Это непросто, потому что с экономической точки зрения мы далеки от грандов. Надеюсь, что «Милан» станет неприятным сюрпризом для кое-кого в плей-офф, - цитирует Мальдини pianetamilan.it.

В 21-м веке «Милан» дважды выигрывал Лигу чемпионов, в последний раз это произошло в 2007 году.