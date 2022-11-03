Мальдини: «Эта команда молода, но уже взросла»

В заключительном туре группового раунда Лиги чемпионов итальянский «Милан» поставил эффектную точку для данного этапа, обыграв со счетом 4:0 австрийский «Ред Булл Зальцбург». После игры технический директор команды Паоло Мальдини рассказал, какой климат царит в раздевалке команды в последнее время, когда успехи «Милана» становятся все более и более заметными.

- Эта команда молода, но она уже повзрослела. Наверное, два года назад мы бы радовались успехам куда более бурно. Все довольны, но никто не сходит с ума, - цитирует Мальдини pianetamilan.it.

В 21-м веке «Милан» дважды выигрывал Лигу чемпионов, в последний раз это произошло в 2007 году.