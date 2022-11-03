Пиоли: «Мы - чемпионы Италии, и никого не боимся»

В заключительном туре группового раунда Лиги чемпионов итальянский «Милан» поставил эффектную точку для данного этапа, обыграв со счетом 4:0 австрийский «Ред Булл Зальцбург». Итоги игры прокомментировал наставник «Милана» Стефано Пиоли, который также высказался по поводу будущей жеребьевки.

- Мы - чемпионы Италии, и мы не должны кого-то бояться. Безусловно, нас ждет сложный соперник, кто бы это ни был. Мы хотим пройти как можно дальше в плей-офф Лиги чемпионов, - цитирует слова Пиоли pianetamilan.it.

В 21-м веке «Милан» дважды выигрывал Лигу чемпионов, в последний раз это произошло в 2007 году.