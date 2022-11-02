Тонали: «Матч, который покажет, чего мы добились за три года»

В своем предыдущем матче в рамках чемпионата Италии «Милан» проиграл «Торино» и теперь клубу надо обязательно сыграть лучше в игре против «Ред Булл Зальцбурга». Чемпионам Италии достаточно ничьей для выхода в следующий раунд. Полузащитник команды Сандро Тонали считает, что впереди очень важный матч, который покажет, действительно ли клуб вырос за последние три года.

- Это матч, который даст ответ на вопрос - действительно ли мы выросли за последние три года, а также насколько. Мы должны сыграть с твердым желанием и стремлением к победе, - цитирует слова Сандро Тонали pianetamilan.it.