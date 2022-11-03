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Лига чемпионов

​Жиру признали лучшим игроком в шестом туре Лиги чемпионов

03 Ноября 2022 • 18:47 Комментировать
Милан
4:0
Ред Булл Зальцбург
окончен

Нападающий «Милана» Оливье Жиру был признан лучшим футболистом недели в Лиге чемпионов. Информация размещена на страницах официального сайта УЕФА.

Во вторник и среду проходили матчи шестого тура групповой стадии Лиги чемпионов. «Милан» разгромил на своём поле «Ред Булл Зальцбург» со счётом 4:0. Оливье Жиру в этом поединке забил два гола и отдал два результативных паса.

За счёт набора трёх очков «Милан» обеспечил себе путёвку в плей-офф Лиги чемпионов – команда Стефано Пиоли заняла второе место в группе.

Жеребьёвка 1/8 финала Лиги чемпионов пройдёт в ближайший понедельник, 7 ноября.

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Евро-Футбол.Ру,
Милан Оливье Жиру
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