Жиру - самый возрастной игрок, поучаствовавший в трёх забитых голах в одном матче ЛЧ

В заключительном туре группового раунда Лиги чемпионов итальянский «Милан» принимает в домашнем матче австрийский «РБ Зальцбург». На данный момент в матче забиты уже три мяча, два забил Оливье Жиру, еще один - Раде Крунич, однако ассистировал ему в том случае тоже Жиру.

Как оказалось, француз - самый возрастной игрок, поучаствовавший в трех мячах в ходе одного матча Лиги чемпионов. С Жиру это происходит в день, когда ему 36 лет и 33 дня.

Матч заключительного тура группового раунда самого престижного клубного турнира между итальянским «Миланом» и австрийским «РБ Зальцбургом» начался в 23 часа по московскому времени. Следить за его событиями можно в формате прямой онлайн-трансляции по ссылке на наш сайт.