Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Италии. Серия А

Мальдини прокомментировал продление контракта с Пиоли

03 Ноября 2022 • 04:04 Комментировать
Милан
4:0
Ред Булл Зальцбург
окончен

В заключительном туре группового раунда Лиги чемпионов итальянский «Милан» поставил эффектную точку для данного этапа, обыграв со счетом 4:0 австрийский «Ред Булл Зальцбург». После игры технического директора команды Паоло Мальдини попросили сказать пару слов о продлении контракта с наставником клуба Стефано Пиоли.

- Мы хотели сделать это до сегодняшнего матча. Никаких вопросов и сомнений по поводу тренера нет. Это не зависело от игры с «Торино» или сегодняшнего матча, - цитирует слова Мальдини pianetamilan.it.

В 21-м веке «Милан» дважды выигрывал Лигу чемпионов, в последний раз это произошло в 2007 году.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Милан Паоло Мальдини Стефано Пиоли
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 03 Ноября
04:55 · Италия. Серия А
Итальянские «зелёные» снова требуют запретить вечерние матчи на «Сан Сиро»
04:04 · Италия. Серия А
Мальдини прокомментировал продление контракта с Пиоли
03:24 · Италия. Серия А
Мальдини: «Теперь можно приступать к чему-то серьёзному»
00:53 · Италия. Серия А
Д'Агостино: «Я не верю в «Интер»
00:19 · Италия. Серия А
Пиоли: «Анчелотти творил историю в «Милане»
00:00 · Италия. Серия А
Браим Диас: «Я привык к давлению»
02 Ноября
23:41 · Италия. Серия А
Браим Диас: «Скудетто было фантастикой»
22:22 · Италия. Серия А
У «Ювентуса» 11 игроков в лазарете
20:38 · Италия. Серия А
Кварацхелия: «Моим первым кумиром был Гути»
20:31 · Италия. Серия А
Мальдини назвал двух игроков, за которыми он не успевал в бытность защитником
20:00 · Англия. Премьер-лига
«Аталанта» установила ценник на Малиновского
18:59 · Италия. Серия А
Пиоли рассказал, каких тренеров он считает лучшими в мире
18:42 · Англия. Премьер-лига
​Рабио может перейти в «Челси» в январе
15:57 · Италия. Серия А
Кьеза готов сегодня сыграть с «ПСЖ»
15:22 · Италия. Серия А
Тонали: «Надеюсь, Беннасер продлит контракт»
Все новости
Рекомендуем