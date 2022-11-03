Мальдини прокомментировал продление контракта с Пиоли

В заключительном туре группового раунда Лиги чемпионов итальянский «Милан» поставил эффектную точку для данного этапа, обыграв со счетом 4:0 австрийский «Ред Булл Зальцбург». После игры технического директора команды Паоло Мальдини попросили сказать пару слов о продлении контракта с наставником клуба Стефано Пиоли.

- Мы хотели сделать это до сегодняшнего матча. Никаких вопросов и сомнений по поводу тренера нет. Это не зависело от игры с «Торино» или сегодняшнего матча, - цитирует слова Мальдини pianetamilan.it.

В 21-м веке «Милан» дважды выигрывал Лигу чемпионов, в последний раз это произошло в 2007 году.