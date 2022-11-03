Крунич посвятил свой гол Браиму Диасу

В заключительном туре группового раунда Лиги чемпионов итальянский «Милан» поставил эффектную точку для данного этапа, обыграв со счетом 4:0 австрийский «Ред Булл Зальцбург». Итоги игры прокомментировал автор второго гола «Милана» Раде Крунич, который посвятил его своему партнеру по команде Браиму Диасу.

- Мои голы легко запоминаются, потому что их мало! Этот гол принес мне огромное удовольствие, ведь я забил при наших фанатах, в Лиге чемпионов. Посвящаю его Браиму Диасу, я обещал ему! - цитирует слова Крунича pianetamilan.it.

В 21-м веке «Милан» дважды выигрывал Лигу чемпионов, в последний раз это произошло в 2007 году.