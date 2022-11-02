Костакурта: «Матч с «Зальцбургом» - тест на зрелость «Милана»

В заключительном туре группового раунда Лиги чемпионов итальянский «Милан» принимает в домашнем матче австрийский «РБ Зальцбург». Бывший футболист «Милана» Алессандро Костакурта поделился своими ожиданиями от игры.

- Да, задача «Милана» кажется простой, но есть большое давление. К тому же, команда уже давно отвыкла от матчей такой важности. Это экзамен на зрелость для «Милана», - считает Костакурта, слова которого цитирует pianetamilan.it.

Матч заключительного тура группового раунда самого престижного клубного турнира между итальянским «Миланом» и австрийским «РБ Зальцбургом» начался в 23 часа по московскому времени. Следить за его событиями можно в формате прямой онлайн-трансляции по ссылке на наш сайт.