Пиоли: «После неудачи с «Торино» особенно важно хорошо сыграть против «Зальцбурга»

В своем предыдущем матче в рамках чемпионата Италии «Милан» проиграл «Торино» и теперь наставник команды Стефано Пиоли считает, что клубу надо обязательно сыграть лучше в игре против «Ред Булл Зальцбурга». Чемпионам Италии достаточно ничьей для выхода в следующий раунд.

- Для нас будет очень важно хорошо сыграть с «Зальцбургом». Выйти в плей-офф - это первая цель нынешнего сезона. Мы многое сделали для этого, пора пожинать плоды. Меня разочаровали итоги матча с «Торино», но теперь нас ждет другой турнир и другой соперник. Мы должны навязать свою игру сопернику, - цитирует слова Пиоли ITASportPress.