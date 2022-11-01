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Пиоли: «После неудачи с «Торино» особенно важно хорошо сыграть против «Зальцбурга»

01 Ноября 2022 • 23:01 Комментировать
Милан
...
Ред Булл Зальцбург
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Через 18 ч. 15 мин.

В своем предыдущем матче в рамках чемпионата Италии «Милан» проиграл «Торино» и теперь наставник команды Стефано Пиоли считает, что клубу надо обязательно сыграть лучше в игре против «Ред Булл Зальцбурга». Чемпионам Италии достаточно ничьей для выхода в следующий раунд.

- Для нас будет очень важно хорошо сыграть с «Зальцбургом». Выйти в плей-офф - это первая цель нынешнего сезона. Мы многое сделали для этого, пора пожинать плоды. Меня разочаровали итоги матча с «Торино», но теперь нас ждет другой турнир и другой соперник. Мы должны навязать свою игру сопернику, - цитирует слова Пиоли ITASportPress.

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Евро-Футбол.Ру,
Милан Ред Булл Зальцбург Стефано Пиоли
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МИЛАН РЕД БУЛЛ ЗАЛЬЦБУРГ
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