Оба миланских клуба вышли в плей-офф Лиги чемпионов впервые с сезона 2011\2012

В заключительном туре группового раунда Лиги чемпионов итальянский «Милан» поставил эффектную точку для данного этапа, обыграв со счетом 4:0 австрийский «Ред Булл Зальцбург».

«Интер» днем ранее в своем последнем матче группового раунда проиграл, но он уже обеспечил себе квалификацию еще в пятом туре, также выиграв со счетом 4:0 у чешской «Виктории».

Таким образом, оба миланских клуба вошли в 16 лучших команд континента впервые с сезона 2011\2012.

В 21-м веке «Милан» дважды выигрывал Лигу чемпионов, в последний раз это произошло в 2007 году. «Интер» же побеждал один раз - в 2010 году.