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Лига чемпионов

Оба миланских клуба вышли в плей-офф Лиги чемпионов впервые с сезона 2011\2012

03 Ноября 2022 • 03:29 Комментировать
Бавария
2:0
Интер Милан
окончен

В заключительном туре группового раунда Лиги чемпионов итальянский «Милан» поставил эффектную точку для данного этапа, обыграв со счетом 4:0 австрийский «Ред Булл Зальцбург».

«Интер» днем ранее в своем последнем матче группового раунда проиграл, но он уже обеспечил себе квалификацию еще в пятом туре, также выиграв со счетом 4:0 у чешской «Виктории».

Таким образом, оба миланских клуба вошли в 16 лучших команд континента впервые с сезона 2011\2012.

В 21-м веке «Милан» дважды выигрывал Лигу чемпионов, в последний раз это произошло в 2007 году. «Интер» же побеждал один раз - в 2010 году.

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Милан
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