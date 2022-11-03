Пиоли: «Отличный матч Лиги чемпионов»

В заключительном туре группового раунда Лиги чемпионов итальянский «Милан» поставил эффектную точку для данного этапа, обыграв со счетом 4:0 австрийский «Ред Булл Зальцбург». Итоги игры прокомментировал наставник «Милана» Стефано Пиоли.

- В первом тайме мы многое позволяли сопернику, но все равно были опасными. Во втором тайме мы доминировали, гол Раде Крунича облегчил ситуацию. Это был прекрасный матч уровня Лиги чемпионов, - цитирует слова Пиоли pianetamilan.it.

В 21-м веке «Милан» дважды выигрывал Лигу чемпионов, в последний раз это произошло в 2007 году. «Интер» же побеждал один раз - в 2010 году.