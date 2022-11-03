«Милан» разгромил «Ред Булл Зальцбург» и стал последним участником плей-офф

«Милан» и «Ред Булл Зальцбург» в очной борьбе оспаривали последнюю вакантную путёвку в плей-офф Лиги чемпионов. По статистике австрийцы ни в чем не уступали, а вот счет оказался разгромным. Уже на первых секундах Тео Эрнандес сотряс каркас ворот ударом слева в дальнюю штангу. Далее сработал стандарт, угловой, и Оливье Жиру головой продлил полет мяча в сетку. Эрнандес атаковал ворота соперника, а Жиру добил, но гол отменили из-за офсайда у француза. Только начался второй тайм, как Жиру с Раде Круничем разыграли мяч до верного в воздухе. Счет стал разгромным после паса на Жиру от лицевой, и форвард оформил дубль. Леау в падении зарядил в перекладину. Жуниор Мессьяс на 90-й минуте поставил точку.

4:0, «Милан» занял второе место, его соперник отправился в Лигу Европы.

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