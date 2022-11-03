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Лига чемпионов

«Милан» разгромил «Ред Булл Зальцбург» и стал последним участником плей-офф

03 Ноября 2022 • 00:53 Комментировать
Милан
4:0
Ред Булл Зальцбург
окончен

«Милан» и «Ред Булл Зальцбург» в очной борьбе оспаривали последнюю вакантную путёвку в плей-офф Лиги чемпионов. По статистике австрийцы ни в чем не уступали, а вот счет оказался разгромным. Уже на первых секундах Тео Эрнандес сотряс каркас ворот ударом слева в дальнюю штангу. Далее сработал стандарт, угловой, и Оливье Жиру головой продлил полет мяча в сетку. Эрнандес атаковал ворота соперника, а Жиру добил, но гол отменили из-за офсайда у француза. Только начался второй тайм, как Жиру с Раде Круничем разыграли мяч до верного в воздухе. Счет стал разгромным после паса на Жиру от лицевой, и форвард оформил дубль. Леау в падении зарядил в перекладину. Жуниор Мессьяс на 90-й минуте поставил точку.

4:0, «Милан» занял второе место, его соперник отправился в Лигу Европы.

Протокол игры  
Милан4:0Ред Булл Зальцбург
(1:0) Жиру Оливье14'  
(2:0) Крунич Раде46'  
(3:0) Жиру Оливье57'  
(4:0) Мессьяс Жуниор90'  
Татарушану ЧиприанКалюлю Пьер 86' (Габбия Маттео ( 86') Томори ФикайоКьяер СимонТео Эрнандес 78' (Де Кетеларе Шарль ( 78') Тонали СандроБеннасер Исмаэль 70' (Побега Томмазо ( 70') Ребич АнтеКрунич Раде 78' (Балло-Туре Фоде ( 78') Леау Рафаэл 69' (Мессьяс Жуниор ( 69') Жиру Оливье
Запасные: Диас БраимЮнгдал АндреасОриги ДивокМиранте Антонио
Кён ФилиппДедич АмарСоле Умар 46' (Бернардо Фернандес ( 46') Павлович СтрахиняВебер Максимилиан 77' (Койта Секу ( 77') Зайвальд НиколасГурна-Дуат Люка  61' 64' (Камери Дийон ( 64') Кьергаард МаурицСучич ЛукаОкафор Ноа  43' 77' (Ульмер Андреас ( 77') Адаму Чуквубике 62' (Сеско Бенджамин ( 62')
Запасные: Ван дер Бремпт ИгнасеШимич РокоДиарра ЮбаМантл НикоВальке АлександрПёнтковски Камиль
02 ноября. Стадион "Сан-Сиро" (Милан).

Видео

Гол Жиру из офсайда (видео). Лига чемпионов. Футбол
Гол Жиру из офсайда (видео). Лига чемпионов. Футбол
1:0. Гол Оливье Жиру (видео). Лига чемпионов. Футбол
1:0. Гол Оливье Жиру (видео). Лига чемпионов. Футбол
Эрнандес бьет в штангу (видео). Лига чемпионов. Футбол
Эрнандес бьет в штангу (видео). Лига чемпионов. Футбол

 

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Евро-Футбол.Ру,
Милан Ред Булл Зальцбург
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