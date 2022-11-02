«Милан» объявил состав на матч с австрийским «РБ Зальцбургом»

В заключительном туре группового раунда Лиги чемпионов итальянский «Милан» примет в домашнем матче австрийский «РБ Зальцбург». Накануне игры главный тренер чемпионов Италии Стефано Пиоли объявил стартовый состав своей команды.

«Милан»: Тэтэрушану, Калюлю, Кьяер, Томори, Эрнандес, Тонали, Беннасер, Ребич, Крунич, Леау, Жиру.

Матч заключительного тура группового раунда самого престижного клубного турнира между итальянским «Миланом» и австрийским «РБ Зальцбургом» начнется в 23 часа по московскому времени. Следить за его событиями можно будет в формате прямой онлайн-трансляции по ссылке на наш сайт.