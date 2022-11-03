Бывший вратарь «Милана»: «Квалификация в плей-офф очень важна»

Итальянский «Милан» сражается с «Ред Булл Зальцбургом» за выход в следующий раунд Лиги чемпионов, им станет престижный плей-офф, матчи которого состоятся весной 2023 года. Бывший голкипер клуба Марио Иельпо считает эту ситуацию очень важной для «Милана».

- Клуб должен расти и утверждаться на международной площадке, там настоящая конкуренция. Не будем забывать и про экономический аспект выступлений в плей-офф. Это будет настоящий экзамен, - цитирует слова Иельпо pianetamilan.it.

Матч заключительного тура группового раунда самого престижного клубного турнира между итальянским «Миланом» и австрийским «РБ Зальцбургом» начался в 23 часа по московскому времени. Следить за его событиями можно в формате прямой онлайн-трансляции по ссылке на наш сайт.