Холанн уже побил рекорд ван Нистелроя

В третьем туре группового раунда Лиги чемпионов английский «Манчестер Сити» встречается с датским «Копенгагеном». Счет в этой игре был открыт очень быстро - уже на 14-й минуте норвежский супернападающий Эрлинг Холанн открыл счет, забив свой 27-й гол в Лиге чемпионов.

Для этого ему потребовались лишь 22 матча - таким образом, пал предыдущий рекорд Рууда ван Нистелроя, который забил 26 голов за свои первые тридцать матчей. Сколько забьет Холанн за первые тридцать матчей - можно лишь гадать, впереди у него еще достаточно времени.

Следить за матчем между английскими «Манчестер Сити» и датским «Копенгагеном» в рамках третьего тура группового раунда самого престижного клубного турнира Европы можно в формате прямой онлайн-трансляции по ссылке на наш сайт.