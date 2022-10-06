Грилиш – про Холанна: «Лучший из всех футболистов, которых я видел, его результативность возмутительна»

Полузащитник «Манчестер Сити» Джек Грилиш поражён бомбардирскими способностями Эрлинга Холанна.

В сегодняшнем поединке Лиги чемпионов против «Копенгагена» норвежец вновь проявил свои качества, отметившись дублем и принеся команде победу со счётом 5:0.

«Это уже смешно, его невозможно остановить. У Холанна есть инстинкт всегда находиться в нужном месте в нужное время, он родился с этим даром. Его результативность просто возмутительна. Пожалуй, я считаю его лучшим из всех футболистов, которых я когда-либо видел и с которыми когда-либо играл», – сказал в интервью после матча Грилиш.