«Манчестер Сити» не проигрывает дома в Лиге чемпионов уже 22 матча

«Манчестер Сити» продолжает громить соперников в Лиге чемпионов, на сей раз был бит датский «Копенгаген». Все стало ясно уже по итогам первого тайма, когда были забиты три мяча, ну а после перерыва Марез и Альварес превратили просто крупную победу в разгромную.

Таким образом, «Манчестер Сити» не проигрывает в домашнем матче Лиги чемпионов уже 22 матча подряд. Лишь две английские команды имели более длинные домашние серии в Лиге чемпионов - лондонский «Арсенал» не проигрывал 24 матча в период с 2004 по 2009 год, а «Манчестер Юнайтед» не проигрывал дома 23 матча в период с 2005 по 2009 год.