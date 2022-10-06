Марез: «Счёт вполне закономерный»

«Манчестер Сити» продолжает громить соперников в Лиге чемпионов, на сей раз был бит датский «Копенгаген». Все стало ясно уже по итогам первого тайма, когда были забиты три мяча, ну а после перерыва Марез и Альварес превратили просто крупную победу в разгромную. Алжирский футболист поделился своим мнением о матче.

- Приятно, когда мы владеем мячом и можем прорываться с ним в чужую штрафную. Мы создавали возможности. Счет вполне заслуженный. Приятно забивать, это помогает побеждать. Конечно, в нашей команде есть борьба за место в составе, но я к ней вполне готов, - цитирует игрока BT Sport.