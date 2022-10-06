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Лига чемпионов

«Манчестер Сити» продолжает громить соперников

06 Октября 2022 • 00:01 Комментировать
Манчестер Сити
5:0
Копенгаген
окончен

«Манчестер Сити» продолжает громить соперников, на сей раз был бит датский «Копенгаген». Все стало ясно уже по итогам первого тайма, когда были забиты три мяча, ну а после перерыва Марез и Альварес превратили просто крупную победу в разгромную. Через неделю команды сыграют между собой уже в Дании.

Протокол игры  
Манчестер Сити5:0Копенгаген
(1:0) Холанн Эрлинг7'  
(2:0) Холанн Эрлинг32'  
(3:0) Хочолава Давид39'  
(4:0) Марез Рияд55'  
(5:0) Альварес Хулиан76'  
Эдерсон МораесКанселу Жоау 57' (Льюис Рико ( 57') Диаш РубенЛапорт ЭмерикГомес СерхиоМарез РиядГюндоган ИлкайСилва Бернарду 66' (Уилсон-Эсбранд Джош ( 66') Грилиш ДжекАльварес ХулианХоланн Эрлинг 46' (Палмер Коул ( 46')
Запасные: Аканджи МануэльФоден ФилАке НатанРодри ЭрнандесОртега ШтефанДе Брёйне КевинКарсон Скотт
Грабара КамилДикс Кевин 66' (Анкерсен Петер ( 66') Вавро ДенисХочолава ДавидКристансен ВикторЛерагер Лукас 79' (Соренсен Кристиан I ( 79') Стаменич Марко  54'Классон Виктор 66' (Мукайру Пол ( 66') Йоханнессон Исак-БергманнКарамоко Мамуду 46' (Лунд Йенсен Вальдемар ( 46') Дарами Мохаммед 55' (Харальдссон Хакон-Арнар ( 55')
Запасные: Йонссон Карл-ЙоханЙелерт ЭлиасРайан МэттКорнелиус АндреасБабакар ХоумаБардгджи Руни
05 октября. Стадион "Этихад Стэдиум" (Манчестер).

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1:0. Гол Эрлинга Холанда (видео). Лига чемпионов. Футбол
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3:0. Гол Давида Хочолавы в свои ворота (видео). Лига чемпионов. Футбол
3:0. Гол Давида Хочолавы в свои ворота (видео). Лига чемпионов. Футбол
4:0. Гол Рияда Мареза с пенальти (видео). Лига чемпионов. Футбол
4:0. Гол Рияда Мареза с пенальти (видео). Лига чемпионов. Футбол
Альварес сотрясает штангу (видео). Лига чемпионов. Футбол
Альварес сотрясает штангу (видео). Лига чемпионов. Футбол
5:0. Гол Хулиана Альвареса (видео). Лига чемпионов. Футбол
5:0. Гол Хулиана Альвареса (видео). Лига чемпионов. Футбол

 

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Евро-Футбол.Ру,
Копенгаген Манчестер Сити
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