«Манчестер Сити» продолжает громить соперников, на сей раз был бит датский «Копенгаген». Все стало ясно уже по итогам первого тайма, когда были забиты три мяча, ну а после перерыва Марез и Альварес превратили просто крупную победу в разгромную. Через неделю команды сыграют между собой уже в Дании.

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