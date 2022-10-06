«Манчестер Сити» продолжает громить соперников, на сей раз был бит датский «Копенгаген». Все стало ясно уже по итогам первого тайма, когда были забиты три мяча, ну а после перерыва Марез и Альварес превратили просто крупную победу в разгромную. Через неделю команды сыграют между собой уже в Дании.
Протокол игры
|(1:0) Холанн Эрлинг7'
|(2:0) Холанн Эрлинг32'
|(3:0) Хочолава Давид39'
|(4:0) Марез Рияд55'
|(5:0) Альварес Хулиан76'
Эдерсон Мораес•Канселу Жоау57' (Льюис Рико (57') •Диаш Рубен•Лапорт Эмерик•Гомес Серхио•Марез Рияд•Гюндоган Илкай•Силва Бернарду66' (Уилсон-Эсбранд Джош (66') •Грилиш Джек•Альварес Хулиан•Холанн Эрлинг46' (Палмер Коул (46')
Грабара Камил•Дикс Кевин66' (Анкерсен Петер (66') •Вавро Денис•Хочолава Давид•Кристансен Виктор•Лерагер Лукас79' (Соренсен Кристиан I (79') •Стаменич Марко• 54'Классон Виктор66' (Мукайру Пол (66') •Йоханнессон Исак-Бергманн•Карамоко Мамуду46' (Лунд Йенсен Вальдемар (46') •Дарами Мохаммед55' (Харальдссон Хакон-Арнар (55')
05 октября. Стадион "Этихад Стэдиум" (Манчестер).
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