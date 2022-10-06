Грилиш: «Я возвращаюсь»

«Манчестер Сити» продолжает громить соперников в Лиге чемпионов, на сей раз был бит датский «Копенгаген». Все стало ясно уже по итогам первого тайма, когда были забиты три мяча, ну а после перерыва Марез и Альварес превратили просто крупную победу в разгромную. Своим мнением о матче поделился Джек Грилиш - нападающий «горожан».

- Приятно играть в Лиге чемпионов при переполненных трибунах «Этихад». Мы одержали три победы и лидируем в группе. Последние три-четыре игры я возвращаюсь. У меня больше свободы, а следовательно, и больше уверенности в себе. Я старался также забить сегодня, но, в конце концов, мы выиграли, и это главное, - цитирует игрока BT Sport.