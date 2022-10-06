Холанн сравнялся по количеству голов в Лиге чемпионов с Папеном и Гиггзом

В третьем туре группового раунда Лиги чемпионов английский «Манчестер Сити» встречался с датским «Копенгагеном». Счет в этой игре был открыт очень быстро - уже на 14-й минуте норвежский супернападающий Эрлинг Холанн открыл счет, забив свой 27-й гол в Лиге чемпионов.

А чуть позже он забил и 28-й гол - и сравнялся по количеству голов в самом престижном европейском турнире с такими футболистами, как француз Жан-Пьер Папен и валлиец Райан Гиггз.

В результате «Манчестер Сити» выиграл матч со счетом 5:0 - это повторение самого крупного результата в текущем сезоне Лиги чемпионов, с таким же счетом «Бавария» выиграла у «Виктории», а «Наполи» разгромил «Аякс» 6:1.