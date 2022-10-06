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Лига чемпионов

Гвардиола – о матче с «Копенгагеном»: «Недавняя победа в дерби нас окрылила»

06 Октября 2022 • 00:41 Комментировать (1)
Манчестер Сити
5:0
Копенгаген
окончен

Рулевой «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола признался, что команда по-прежнему находится на эмоциональном подъёме после победы над «Манчестер Юнайтед».

«Горожане» расправились с заклятыми соперниками в недавнем матче Премьер-лиги со счётом 6:3, а сегодня отправили пять безответных мячей в сетку ворот датского «Копенгагена» в поединке Лиги чемпионов.

«После победы в дерби со счётом 6:3 мы обрели такую уверенность, что сегодня всё получалось как-то само по себе, – рассказывает Гвардиола в интервью BT Sport. – Я действительно впечатлён тем, как мы атаковали. Потрясающий результат, могу только похвалить игроков. Команда была великолепна во всех аспектах», – заявил испанский наставник.

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Евро-Футбол.Ру,
Копенгаген Манчестер Сити Манчестер Юнайтед Хосеп Гвардиола
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Комментарии (1)
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Roni
06 Октября 2022 в 00:56
Недавняя победа указала место второсортных. Манчестер номер один это Сити
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