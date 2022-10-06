Крауч: «Хотел увидеть ещё один хет-трик Холанна»

Известный в прошлом нападающий сборной Англии Питер Крауч поделился мнением об игре норвежского бомбардира «Манчестер Сити» Эрлинга Холанна в матче Лиги чемпионов с «Копенгагеном» (5:0). В этой встрече скандинав отметился очередными голами.

«У него просто нереальна результативность. Мы все разочарованы, ведь хотели увидеть очередной хет-трик в его исполнении», - передает слова Питера BBC Sport.

В минувшей встрече Холанн забил два гола и был заменен в перерыве.

22-летний нападающий перешел в «Манчестер Сити» минувшим летом. За его трансфер «горожане» заплатили 60 миллионов евро.