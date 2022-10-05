Казанский: «Гвардиола покуражится в матче с «Копенгагеном»

Спортивный комментатор Денис Казанский рассказал, чего ждет от поединка между «Манчестер Сити» и «Копенгагеном» в третьем туре группового этапа Лиги чемпионов.

«Сити» - это что-то невероятное. Даже если Пеп выставит дублеров, то в любом случае «Сити» победит. Можно быть уверенным, Гвардиола покуражится в этом матче», - приводит слова Казанского «РБ Спорт».

Поединок «Манчестер Сити» - «Копенгаген» состоится сегодня, 5 октября, начало запланировано в 22:00 по московскому времени.

Напомним, что в последнем поединке подопечные Гвардиолы разгромили «Манчестер Юнайтед» со счетом 6:3.