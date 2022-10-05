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Лига чемпионов

Гвардиола — о «Копенгапене»: «Это хорошая, очень организованная команда»

05 Октября 2022 • 12:07 Комментировать
Манчестер Сити
...
Копенгаген
1 1.93 X 4.00 2 3.20
Через 8 ч. 26 мин.

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола поделился ожиданиями от матча 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов против «Копенгагена».

Испанский специалист призвал своих подопечных отнестись к предстоящей встрече со всей серьёзностью, отдав должное сопернику.

«Я смотрел матчи «Копенгагена» вчера вечером и сегодня. Это хорошая, очень организованная команда. Нужно приложить усилия, чтобы выиграть важный поединок. Если в трёх матчах возьмём девять очков, то практически обеспечим себе выход из группы», — цитирует Гвардиолу официальный сайт УЕФА.

Матч «Манчестер Сити» — «Копенгаген» состоится сегодня, 5 октября. Встреча начнётся в 22:00 по московскому времени. На данный момент «горожане» возглавляют турнирную таблицу группы G с шестью набранными очками в своём активе. Команда из Дании набрала лишь один балл в двух стартовых играх и расположилась на третьей строчке.  

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Евро-Футбол.Ру,
Копенгаген Манчестер Сити Хосеп Гвардиола
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МАНЧЕСТЕР СИТИ КОПЕНГАГЕН
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