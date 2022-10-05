Холанн опередил по количеству голов в Лиге чемпионов Ривалдо и Луиса Суареса

В третьем туре группового раунда Лиги чемпионов английскому «Манчестер Сити» встречается с датским «Копенгагеном». Счет в этой игре был открыт очень быстро - уже на 14-й минуте норвежский супернападающий Эрлинг Холанн открыл счет, забив свой 27-й гол в Лиге чемпионов.

А чуть позже он забил и 28-й гол - и опередил по количеству голов в самом престижном европейском турнире таких футболистов, как Ривалдо и Луис Суарес.

Следить за матчем между английскими «Манчестер Сити» и датским «Копенгагеном» в рамках третьего тура группового раунда самого престижного клубного турнира Европы можно в формате прямой онлайн-трансляции по ссылке на наш сайт.