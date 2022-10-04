​Гвардиола высказался о ситуации Мареза

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался о ситуации вингера команды Рияда Мареза. Алжирец, как известно, потерял место в стартовом составе «горожан».

«Нам нужно, чтобы Рияд вернулся к своей лучшей форме. Он должен стать лучше и вернуть себе былую любовь к игре. Постепенно он вернётся. Сейчас Марез играет мало. Ему нужно обрести физические кондиции. В остальном мне не нужно слишком многому его учить», - сказал Гвардиола на пресс-конференции.

В настоящий момент «Манчестер Сити» готовится к домашнему матчу Лиги чемпионов против «Копенгагена». Игра пройдёт в среду, 5 октября.